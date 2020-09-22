Гватемала, , 02:16 — REGNUM Авиасообщение с государствами ЕС, которое было закрыто властями Гватемалы из-за пандемии нового коронавируса, будет возобновлено, заявил гватемальский президент Алехандро Джамматтеи в своем видеообращении, которое транслировалось на странице главы государства в Twitter.

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По его словам, с 1 октября в стране разрешат осуществление пассажирские перевозок в ЕС и обратно, а с 15 октября авиасообщение будет восстановлено полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября стало известно, что Алехандро Джамматтеи заразился коронавирусом.

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