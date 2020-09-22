Сантьяго, , 01:55 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили рекордно низкое с начала мая число зараженных коронавирусом нового типа — 1194 человека, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в этой латиноамериканской стране достигло 447 568. При этом ведомство не исключает новой вспышки заболевания из-за проходивших на выходных национальных праздниках.

«Мы должны быть готовы к вспышке заболевания в ближайшие несколько дней», — заявила глава минздрава Чили Паула Даза.

Отмечается, что с 18 по 20 сентября в Чили ослабили карантинные ограничения, чтобы дать жителям страны возможность отметить праздники вместе с семьей и друзьями.