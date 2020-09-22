Бразилиа, , 01:29 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии составило 4 558 068 после выявления за последние сутки еще 13 439 подобных фактов. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте.

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Из указанного количества 3 887 199 носителей коронавируса уже выздоровели и вычеркнуты из учета медслужб. Кроме того, за истекшие 24 часа в стране было зафиксировано 377 летальных исходов от осложнений при COVID-19.

С начала наблюдений за распространением инфекции в Бразилии по этой причине умерли 137 272 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября у Генерального прокурора Бразилии Аугусту Араса было подтверждено заражение коронавирусом.

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