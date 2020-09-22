Абу-Даби, , 01:27 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах за прошедшие сутки выявили 679 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава ОАЭ.

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Таким образом, общее количество случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 85 595. Отмечается, что уже из медучреждений ОАЭ выписали с выздоровлением 75 086 пациентов.

Также за минувшие сутки в эмиратах скончался еще один человек с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии от осложнений COVID-19 в ОАЭ умерли 405 человек.