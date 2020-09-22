Хельсинки, , 00:50 — REGNUM В Финляндии за прошедшие сутки выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные финского института здравоохранения и благосостояния.

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По его данным, с начала пандемии в Финляндии подтвердили 9046 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за минувшие сутки на финской территории скончались еще два пациента с COVID-19. Общее число умерших в стране от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, достигло 341.

Отмечается, что за минувшую неделю в Финляндии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 1,3%. При этом финские власти не намерены ужесточать карантинные ограничения в стране.