Бейрут, , 00:28 — REGNUM В Ливане за минувшие сутки выявили 684 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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По его данным, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на ливанской территории достигло 29 986. Также за 21 сентября в Ливане скончались еще десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на ливанской территории жертвами осложнений COVID-19 стали 307 человек.

Отмечается, что комитет здравоохранения в Ливане решил не вводить режим карантина на территории страны. Вместо этого рассматривается план по введению карантина в наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции населенных пунктах.