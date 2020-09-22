Приштина, , 00:21 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 21 сентября провела встречу с послом Германии в Косово Джоном Родом. После встречи стало известно, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) и Германия отправят в Косово совместную делегацию, которая предложит свой опыт по борьбе с пандемией COVID-19 косовской системе здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в состав делегации войдут специалисты из института Роберта Коха, институтов GOARN и EMT.

В ходе встречи Харадинай-Стубла поблагодарила представителя ФРГ за конструктивную роль, которую играет его страна в процессе либерализации визового режима между ЕС и Косово.

Напомним, в настоящее время Германия занимает кресло председателя в Совете ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Венгрия предложила Косово кредит на сумму €62 млн