Москва, , 23:57 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 15 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается вечером 21 сентября в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Как отмечается, у всех умерших пациентов был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Согласно данным оперативного штаба, всего в Москве выявлено уже 277 408 случаев заражения коронавирусом, скончались 5084 пациента с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 237 935 человек.