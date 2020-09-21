Екатеринбург, , 23:39 — REGNUM Из-за COVID-19 в Екатеринбурге отправили на карантин четыре группы в детских садах города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе муниципального департамента образования.

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В подразделении утверждают, что все четыре группы в четырёх детсадах «переведены на дистанционное обучение». Кроме того, 11 групп в восьми детских садах временно закрылись из-за заболеваемости ОРВИ.

В школах города на карантин ушли 198 классов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выявили коронавирус у 27 922 человек.

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