Мурманск, , 22:41 — REGNUM Фракция КПРФ в областной Думе в полном составе ушла на больничный из-за положительных тестов на новую коронавирусную инфекцию. Об этом со ссылкой на лидера мурманских коммунистов Геннадия Степахно сообщает СеверПост.

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Сам Степахно находится на лечении у себя дома. Отмечается, что среди заболевших есть не только депутаты, но и их помощники.

Из-за массового заболевания в заксобрании отменили встречу депутатов с губернатором области.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти заявили, что из-за безответственного отношения населения к своему здоровью могут снова ввести жесткие ограничения.