Анкара, , 22:27 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 1743 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 304 610 человек. такие данные приводит 21 сентября министерство здравоохранения страны.

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Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 68 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 7574.

За весь период с начала эпидемии в стране излечились и были выписаны из больниц 286 435 человек, в том числе 1202 — за последние сутки.

Напомним, днём ранее министерство здравоохранения Турции сообщало о 1519 новых случаях заражения коронавирусом и 61 скончавшемся пациенте с COVID-19 за сутки.