Загреб, , 22:36 — REGNUM 21 сентября в Министерстве ветеранов Хорватии заявили, что изображение пятиконечной звезды в Хорватии — неприемлемо, потому что под этим символом была произведена агрессия на страну и было совершено множество преступлений во время Войны за независимость Хорватии (1991−1995 гг.). Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Герб социалистической Хорватии

В министерстве ветеранов Хорватии также заявили, что уважают свободу выражения мнений, но при этом считают, что изображение коммунистической символики — неприемлемо, так как это порочит память о погибших.

«Изображение пятиконечной звезды — неприемлемо для нас, тех кто чтит героев, сражавшиеся за независимость Хорватии. Этот символ лишь вскрывают раны семьям, чьи близкие погибли от рук последователей идеологии коммунизма», — указывается в заявлении.