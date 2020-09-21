Браззавиль, , 21:22 — REGNUM На африканском континенте выявлено уже более 1,4 млн случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 21 сентября региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По данным организации, в регионе скончались свыше 33 тысяч пациентов с COVID-19, излечились более 1,1 млн человек.

Лидируют по распространению инфекции среди африканских стран ЮАР, Эфиопия, Уганда, Мозамбик, Алжир, Камерун, Кения, Гана, Замбия, Нигерия.

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