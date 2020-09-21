Афины , , 21:11 — REGNUM За прошедшие сутки в Греции подтверждены 453 новых случая COVID-19, что является новым суточным рекордом, 21 сентября сообщает агентство Associated Press.

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Из новых случаев 184 выявлены среди мигрантов на острове Лесбос, 174 случая зарегистрированы в районе Больших Афин.

Общее число случаев заболевания в Греции достигло 15 595, жертвами COVID-19 с начала эпидемии в конце февраля стали 344 человека.

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