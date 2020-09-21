Женева, Швейцария, , 20:59 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 272 585 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 4698 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 21 сентября Всемирная организация здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Сообщается, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 30 949 804 случая заражения коронавирусом, подтверждено 959 116 случаев летального исхода.

Согласно данным ВОЗ, в первую десятку стран по числу новых случаев COVID-19 за последнюю неделю входят Индия, США, Бразилия, Аргентина, Франция, Колумбия, Испания, Россия, Перу и Мексика.