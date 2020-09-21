Москва, , 20:42 — REGNUM В понедельник, 21 сентября, стартовала третья смена полуфиналов Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — в Центральном, Приволжскоми Южном федеральных округах.

Торжественное открытие смены состоялось одновременно в Московской областина площадке детского оздоровительного лагеря «Имени 28 Героев Панфиловцев», в Нижегородской области на стадионе «Нижний Новгород» и в Международном детском центре «Артек» в Крыму.

В первой волне полуфиналов «Большой перемены» участвуют школьники из 30 регионов России. В целях обеспечения требований санитарно-эпидемиологической безопасности соревнования проходят в три смены. На третьей смене собрались 266 старшеклассников из Центрального федерального округа, 364 — из Приволжского и 248 — из Южного федерального округа.

К полуфиналистам Приволжского федерального округа обратился Министр наукии высшего образования РФ Валерий Фальков: «Вы стали полуфиналистами самого масштабного в России конкурса для школьников, в котором участвуют более миллиона старшеклассников. Это уже серьезное достижение. Все вы — талантливые, целеустремленные ребята. Задача для нас, взрослых — помочь вам раскрыть свои таланты и найти свои сильные стороны. Главная особенность конкурса «Большая перемена» заключается в том, что вы, исходя из ваших предпочтений, выбираете то направление, которое наилучшим образом соответствует вашему желанию развиваться. Вы — будущие абитуриенты. Уже сегодня многие российские университеты поддерживают конкурс и видят среди вас своих будущих студентов. Победители «Большой перемены» получат возможность пройти обучение в лучших вузах страны».

В «Артеке» конкурсантов «Большой перемены» поприветствовал заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов. Он отметил, что конкурс открывает возможности для профессиональной ориентации старшеклассников и объединяет на своей площадке федеральные детские центры, образовательные проекты нового форматаи общественные движения. Также заместитель министра поблагодарил педагогов, которые поддерживают полуфиналистов конкурса.

«В решении конкурсных заданий вам помогают ваши педагоги. Уверен, совместная работа будет способствовать укреплению ваших доверительных отношений и за рамками конкурса», — добавил Денис Грибов.

В течение трёх дней конкурсантов ожидают встречи с экспертами «Большой перемены», работа над кейсовыми заданиями, насыщенная полезная программа и творческие мероприятия.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров поприветствовал полуфиналистов Центрального федерального округа.

«Здесь, на полуфинале в Московской области собрались старшеклассники из 8 регионов ЦФО — Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Воронежской, Курской областей и, конечно, Подмосковья. Всего более 260 ребят. Задания, которые вам предстоит пройти в ближайшие три дня, разработали крупнейшие российские компании и вузы. Вам нужно показать все свои знания и навыки в решении реальных кейсов и актуальных проблем. Вы все прошли очень большой путь, чтобы оказаться здесь, и участие в конкурсе, а тем более выход в полуфинал — уже в вашем личном портфолио. Уверен, этот опыт вам очень пригодится», — сказал Алексей Комиссаров.

Первая волна полуфиналов конкурса продлится до 23 сентября 2020 года. Всего до 25 октября состоится 18 полуфиналов. Они пройдут во всех федеральных округах и объединят 6000 старшеклассников.

Вторая волна полуфинальных испытаний пройдет с 26 сентября по 9 октября в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах (Хабаровском крае, Тюменской и Новосибирской областях). С 12 по 25 октября 2020 года полуфиналы конкурса состоятся в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах (Ленинградской области, Республике Дагестан и Ярославской области).

По итогам всех полуфиналов будут отобраны 1200 школьников, которые поедут в начале ноября на финал конкурса в Москву и смогут побороться за главные призы «Большой перемены»: денежные премии в размере 1 миллиона рублей для десятиклассников и 200 тысяч рублей для учеников 8−9 классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Все финалисты конкурса получат путевки в Международный детский центр «Артек».

Конкурс «Большая перемена» — это возможности для образования, развитияи коммуникации всех учеников 8−10 классов. В конкурсе принимают участие более1 миллиона школьников (1 004 278) из всех регионов страны. Конкурс проходитпо 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусствои творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» — Сбербанк, Mail.ru Group. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства наукии высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.