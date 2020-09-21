Пекин, , 20:26 — REGNUM В Китае, где наступил сезон сбора урожая, отмечается День урожая, который является традиционным праздником крестьянства. С поздравлениями труженикам села в этот день выступил партийно-государственный лидер страны Си Цзиньпин. Об этом 21 сентября сообщает Синьхуа, обращая особое внимание на призыв главы государства создать в обществе атмосферу всеобщего внимания к проблемам сельского хозяйства и крестьянскому труду.

Си Цзиньпин в своем обращении отметил, что в нынешнем году вызов селянам бросили пандемия коронавируса, летние засухи в северо-восточных провинциях, наводнения в бассейне реки Янцзы и обрушившиеся на страну один за другим несколько тайфунов.

Лидер страны отметил высокий дух крестьянства, которое справилось с этими трудностями, обеспечив богатый урожай, что помогает укреплять социально-политическую стабильность и развивать экономику страны.

Как председатель КПК, Си Цзиньпин также призвал парткомы всех уровней безусловно выполнять все партийные и государственные планы по развитию сельского хозяйства.