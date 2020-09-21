Рим, , 20:24 — REGNUM 95% школьников и студентов Италии после возвращения за парты столкнулись с теми или иными ограничениями, связанными с коронавирусом, но не указанными в официальных правилах организации нового учебного года, передает Sky со ссылкой на исследование Skuola в понедельник, 21 сентября.

90% опрошенных отметили, что им запрещено передавать друг другу в классе какие-либо предметы, включая ручки и учебники. 80% респондентов указали, что в новом учебном году запрещено оставлять что-либо в ящиках собственных парт до следующего учебного дня.

75% опрошенных подтвердили, что им запрещено менять свои места в классе. По данным опроса, 25% школьников услышали от преподавателей «конкретные указания» о том, где именно следует ставить рюкзак или сумку.

Занятия в школах Италии в большинстве регионов возобновились 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики будут носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.