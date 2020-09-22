Токио, , 07:39 — REGNUM Японское метеорологическое агентство (JMA) сообщает, что тайфун «Дельфин» может принести проливной дождь и сильный ветер в районы вдоль тихоокеанского побережья страны в конце этой недели.

По состоянию 18:00 (12:00 по мск) 21 сентября центральное атмосферное давление «Дельфина» составляло 725 мм ртутного столба. Скорость ветра в центре тайфуна превышала 70 км/ч.

Согласно прогнозам агентства, тайфун будет продолжать движение на север и 23 сентября затронет восточную и западную Японию.

Представители агентства призывают людей следить за информацией о движении тайфуна.