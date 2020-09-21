Москва, , 19:54 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 352 автомобилей из-за ошибок в руководстве по эксплуатации. Об этом сообщает 21 сентября пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz Sprinter, реализованные в период с июня 2018 года по июль 2019 года.

«Причина отзыва транспортных средств: в руководстве по эксплуатации не совсем корректно описаны условия, приводящие к автоматическому переходу коробки передач в режим парковки «P» (функция «Auto-P»). Это может привести к неправильной эксплуатации и, как следствие, к повышенному риску получения травм или аварии», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что на всех транспортных средствах к уже имеющемуся руководству по эксплуатации будет приложена дополнительная инструкция с корректным описанием функции «Auto-P».