Москва, , 19:54 — REGNUM В понедельник, 21 сентября, в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» начались занятия в рамках новой образовательной программы «Женщина-лидер». Программа реализуется при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

Цель программы — формирование и развитие сообщества успешных женщин, готовых участвовать в решении значимых социально-экономических задач страны и продвигать женскую повестку в стране и в мире.

О старте программы для женщин-лидеров рассказала в начале сентября в ходе прямого включения на суперфинале конкурса «Лидеры России» Председатель Совета Федерации России, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко, а сегодня приняла участие в презентации программы.

«Инициаторы программы — Совет Евразийского женского форума и платформа «Россия — страна возможностей» — очень точно уловили общественный запрос. В современном мире именно женщины, с органически присущей им склонностью к поиску компромисса, умению поставить себя на место другого, понять его мотивы, найти взаимоприемлемое решение — могут добиться впечатляющих результатов. И дальше, уверена, потребность в новом, более мягком стиле управления будет только увеличиваться. Запрос на женское лидерство растет — во всем мире, и в нашей стране. И тот проект, который мы сегодня запускаем, — один из способов ответить на него. Знаю, разработчики программы сделали всё, чтоб его участницы получили ответы на актуальные вопросы, приобрели современные управленческие навыки и компетенции. В итоге — они смогут по максимуму реализовать свой лидерский потенциал. В России условия для этого есть», — сказала на открытии программы Председатель Совета Федерации РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко.

Слушателями программы стали активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума, победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего в программе «Женщина-Лидер» четыре модуля — три онлайн и один офлайн, который, если позволит эпидемиологическая ситуация, пройдет в декабре в подмосковном Солнечногорске на территории Мастерской управления «Сенеж». В группе слушателей полного курса программы более 120 человек из почти 40 российских регионов.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на открытии программы отметил, что в конкурсе «Лидеры России» с каждым годом участвует все больше женщин, что говорит об активной их включенности в общественную жизнь и предпринимательскую деятельность, а также о том, что в прошлое уходят стереотипы о «женских» и «мужских» профессиях.

«Мы каждый год призываем женщин активнее участвовать в проектах платформы «Россия — страна возможностей», и искреннее радуемся за их успехи. В этом сезоне, например, в «Лидерах России» у нас 19% суперфиналистов (58 человек) — женщины. А среди победителей — уже четверть! Это самый большой процент за все три сезона. Мы считаем, что различные образовательные проекты, повышение квалификации — это отличный инструмент вовлечения в сообщество профессионалов, лидеров, причем как женщин, так и мужчин. И я надеюсь, участницы нашей программы будут после ее завершения среди экспертов, спикеров, модераторов и наставников наших образовательных программ и проектов», — сказал Алексей Комиссаров.

В составе группы слушателей примерно поровну представителей бизнеса и госсектора с некоммерческими организациями. Руководящие должности занимают почти все — более 90%, треть имеет стаж руководства от 5−10 лет.

«В условиях новой реальности значительно растет запрос женщин на их участие во всех сферах жизни общества: цифровой экономике, промышленности, продвижении социальных инноваций, международной кооперации и развитии территорий. Стоит отметить, что уже на протяжении нескольких лет наша страна входит в тройку лидеров по уровню развития женского лидерства и числу женщин на высоких руководящих должностях. Такой результат стал возможен благодаря большой системной работе, направленной на развитие программ женского лидерства и эффективных социальных лифтов. Соответствующие мероприятия по усилению роли женщин в социально-экономическом развитии страны и общественно-политической жизни предусмотрены Национальной стратегией действий в интересах женщин и активно реализуются в рамках проектной деятельности Совета Евразийского женского форума», — сказала заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югра рассматривает новую образовательную программу как пространство для реализации новых возможностей жителей Югры.

«Для участия в образовательной программе «Женщина-лидер» заявились 10 югорчанок. У моих землячек задача получить необходимые знания и навыки для реализации собственных возможностей. Эта программа позволит им найти максимум возможностей в самой себе для их полезного использования на рабочем месте, в регионах и стране в целом. В женщинах соединены креативность, творческое начало, смелость, умение брать на себя ответственность за детей, родных и близких. Желаю успехов всем участницам проекта» — сказала губернатор Наталья Комарова.

Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив, обратила внимание, что не разделяет лидерство по гендерному принципу, но всегда поддерживает программы для женщин, в том числе такие, где наставником молодых являются опытные профессионалы.

«Я поддерживаю все женские платформы и среди них самая глобальная это Евразийский женский форум. Это место, где женщины могут обсудить повестку, проблемы и возможности, совместные инициативы. Еще для женщин очень важен пример успешного лидера — успешного руководителя, которая имеет семью и детей, и достигла значимых результатов, смогла реализовать свой потенциал. Надеемся, что слушатели найдут таких наставников в программе», — сказала Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив.

Марина Ракова, вице-президент Сбербанка, рассматривает программу «Женщина-лидер» как возможность активным участницам проекта объединиться и создать сообщества для созидания и реализации новых идей. Она подчеркнула, что «в связи с изменением образовательного трека на первый план выходят мягкие навыки, в том числе умение выстраивать коммуникации и работать в команде».

Ксения Разуваева, директор ФГБУ «Роспатриотцентр», обратила внимание, что женщин-управленцев, лидеров, с каждым днем становится всё больше.

«Они очень гармоничны, профессиональны и мотивированны, у них потрясающая интуиция, умение выстраивать коммуникацию и находить подход к людям. Всё это в совокупности с профессионализмом даёт очень высокие навыки управления и принятия решений. Особенно это касается гуманитарных сфер, где система выстраивается вокруг человека», — отметила Ксения Разуваева.

Также она добавила, что особенно развиты лидерские качества у подрастающего поколения: «Мы сейчас вместе с АНО «Россия — страна возможностей», Агентством стратегических инициатив и партнёрами реализовываем масштабный конкурс для школьников — «Большая перемена», в котором приняли участие больше 1 миллиона старшеклассников. Почти 70% полуфиналистов — девушки. Они справляются с тяжелейшими взрослыми задачами от крупнейших компаний и обходят своих сверстников-парней. Девушки, женщины, очень конкуренты сегодня. И я очень надеюсь, что программа позволит вовлечь ещё большее количество женщин в активную общественную жизнь и в сферу государственного управления».

Эксперты программы «Женщина-Лидер» в течение трех месяцев будут обучать активных в бизнесе и общественной жизни женщин современным управленческим навыкам и компетенциям.

«Женщины по-иному реализуют свой лидерский потенциал, чем мужчины. Недаром говорят, о «мягкой силе», особом виде управления, сложном и органичном, который доступен зачастую лишь женщинам. Вместе с нашими участницами — женщинами, обладающими лидерским качествами, мы будем рассматривать женское лидерство через призму управленческих технологий. Мы попытаемся ответить на вопросы, что влияет на баланс разных жизненных сфер — личной и профессиональной, и как женщина может его поддерживать? Как руководит и управляет женщина, и как создается ее авторитет? Все эти темы включены в повестку новой образовательной программы, которую открывает Мастерская управления «Сенеж», — сказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.