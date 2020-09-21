Екатеринбург, , 19:52 — REGNUM В Свердловской области снова могут работать аквапарки, цирки, детские игровые площадки в помещениях и некоторые другие объекты. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

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Также возобновляется работа букмекерских контор, пунктов приёма ставок, а также тотализаторов. Кроме того, открываются все учреждения дополнительного образования, в том числе и профессионального.

Указ вступит в силу уже 22 сентября. Отметим, деятельность организаций разрешается при условии соблюдения санитарных мер.