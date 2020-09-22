Токио, , 07:37 — REGNUM В Японии 64% людей готовы работать после выхода на пенсию в основном из-за финансовых проблем, показал онлайн-опрос, проведенный в августе компанией Nippon Life Insurance.

В опросе участвовали 7 543 человека. 38,7% из них заявили, что хотят продолжать работать на своей нынешней работе после выхода на пенсию, а 25,3% заявили, что хотели бы работать, но в другом месте.

В настоящее время руководители компаний в Японии не имеют права увольнять людей предпенсионного возраста до 65 лет, если они хотят работать. С апреля 2021 года, согласно правительству Японии, руководители компаний не смогут увольнять сотрудников до 70 лет. Эта мера связана с проблемой острой нехватки рабочей силы в стране, вызванной старением населения.