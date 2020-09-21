Скопье, , 19:52 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в понедельник, 21 сентября, сообщили о том, что за последние сутки в результате исследования 552 образцов было выявлено 45 носителей коронавируса. Ещё 86 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 16 780 случаев заражения, 700 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались семь пациентов. Лечение проходит 2131 человек. 13 949 пациентов уже здоровы.

Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19.

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