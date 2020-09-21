Приштина, , 19:51 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 21 сентября сообщили, что за сутки в результате исследования 596 образцов в крае было выявлено 79 носителей коронавируса. Ещё 104 пациента были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 15 142 случая заражения коронавирусом. 12 674 пациента уже здоровы. 615 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались двое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 1853 человека.

С начала эпидемии заразились коронавирусом 1500 косовских медиков, причем 200 — за июль. Семеро из них скончались.

До настоящего дня число активных случаев заболевания COVID-19 в Косово продолжает снижаться, однако наблюдается тенденция к повторному возрастанию числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса.

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