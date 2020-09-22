Токио, , 07:36 — REGNUM Гора Фудзи, символ Японии, впервые в этом сезоне покрылась снегом, 21 сентября сообщает газета Mainichi.

Согласно наблюдениям жителей города Фудзиёсида в префектуре Яманаси, похолодание, начавшееся 19 сентября, превратило дождь в снег, в результате чего вершина горы Фудзи побелела.

Первый снег на горе Фудзи в 2019 году появился 23 октября, то есть на месяц позже, чем в этом году. По данным Японского метеорологического агентства, в среднем первый снег на горе отмечают 30 сентября.