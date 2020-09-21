Йошкар-Ола, , 19:01 — REGNUM В Марий Эл за неделю с 14 по 20 сентября зарегистрировано 4673 случая заболеваний ОРВИ. Этот показатель превышает пороговый уровень на 9,8%, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

За указанный период не зарегистрировано ни одного заражения вирусом гриппа.

До настоящего момента прививки от гриппа сделали 15,7% населения республики: более 20 тыс. детей и более 86 тыс. взрослых.

ИА REGNUM напоминает, в эпидемический сезон 2020−2021 годов в регионе планируется вакцинировать от гриппа 60,4% населения Марий Эл — более 410 тыс. человек. В первую очередь необходимо прививаться медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы образования. Среди этих категорий будет привито от гриппа не менее 85−90% от общей численности.