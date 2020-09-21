Белозёрский район, Курганская область, , 18:35 — REGNUM В курганском селе Белозерском с 21 сентября по 5 октября 2020 года на дистанционное обучение переводятся средняя школа, спортивная и школа искусств. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белозерского района.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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Причина перевода на удалённое обучение — вспышка острой респираторной инфекции среди детей.

В средней школе будет проведена дезинфекция. В двух детских садах села будут работать дежурные группы.

Напомним, село Белозерское является районным центром Курганской области. В нём проживает свыше четырёх тысяч человек.