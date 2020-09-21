Челябинск, , 18:33 — REGNUM В Челябинске брошенные автомобили могут стать помехой зимой во время работ по очистке дорог и тротуаров от снега. Об этом речь шла 21 сентября на аппаратном совещании в мэрии.

Брошенный автомобиль dubrovka.911

Вопрос заострила глава города Наталья Котова. Она отметила, что в управление благоустройства можно сообщать о таких машинах. По её словам, в течение осени важно разобраться с ними, чтобы при уборке снега не возникало проблем.

Со своей стороны соответствующие структуры примут меры к розыску владельца или к эвакуации транспортного средства, добавила чиновница.