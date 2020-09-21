Токио, , 18:11 — REGNUM Япония 21 сентября зарегистрировала 312 случаев заражения коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press. Общее число случаев в стране превысило 80 тыс.

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С отметки в 70 тыс. зараженных до 80 тыс. это число поднималось в течение 19 дней, что свидетельствуют о замедлении темпов распространения вируса. С 50 тыс. инфицированных до 60 тыс. сумма выросла за 10 дней, а с 60 тыс. до 70 тыс. — за 13 дней.

Кроме того, даже несмотря на разгар четырёхдневных выходных в стране показатель в 312 случаев заражения за сутки является самым низким за всю неделю. COVID-19

Общее число смертей от COVID-19, заболевания, вызванного коронавирусом, выросло до 1527. Смертельные случаи отмечены в Токио и шести префектурах.

В столице Японии за прошедшие сутки 98 человек заразились коронавирусом. Впервые за 7 дней этот показатель оказался ниже 100.

В Токио на данный момент 27 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Их количество не изменилось, по сравнению с предыдущим днём.