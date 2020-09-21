Калуга, , 18:02 — REGNUM 19 сентября в Калуге жители Турынино в пятый раз отметили день микрорайона. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, гостей праздника ждали развлечения на любой вкус для взрослых и детей: надувные батуты, соревнования в меткости, открытый турнир по ММА, тематические мастер-классы и выступления творческих коллективов.

Анна Семенович поздравила жителей калужского Турынино Пресс-служба Городской думы Калуги

Ни один день рождения не обходится без приятных подарков, исключением не стал и этот год. По давно сложившейся традиции здесь принято дарить, а не получать, ведь каждый праздник повод сказать спасибо, всем кто живет и трудится на благо Турынино, уверен депутат Городской думы Калуги Алексей Колесников. Именно благодаря неравнодушию и активности местных жителей микрорайон живет и активно развивается.

Анна Семенович поздравила жителей калужского Турынино Пресс-служба Городской думы Калуги

«Мы всегда стараемся удивлять жителей сюрпризами, это и разнообразная концертная программа и розыгрыш большого количества призов. Счастливчик, выигравший главный приз, поедет на море. Это наша добрая традиция, — рассказал Алексей Колесников. — Ну и самое главное: это радость, веселье, улыбки жителей».

Поздравить жителей Турынино с днем рождения приезжают и звезды отечественной эстрады. В этот раз собравшихся приветствовали группа «Фактор 2» и Анна Семенович.

Завершился вечер праздничным салютом.