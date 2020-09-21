Воронеж, , 18:01 — REGNUM Новая инфекционная больница в Воронеже, в сжатые сроки построенная специалистами Минобороны для лечения пациентов с коронавирусом, пока не может работать с аппаратами ИВЛ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Как сообщили «Вести-Воронеж», в больнице установлено 20 аппаратов ИВЛ, однако использование аппаратов данной марки летом этого года было приостановлено Росздравнадзором. При этом аппараты новые, исправные и готовы к работе, сообщили в департаменте здравоохранения. Кроме того, стало известно, что ранее смонтированный кислородный концентратор вышел из строя, его вернули производителю, отремонтировать и подключить его планируют до конца сентября.

Таким образом, в новой больнице пока не могут оказывать помощь «тяжёлым» пациентам с COVID-19 — пока там лечат пациентов, которым кислородная поддержка не требуется. На случай необходимости кислорода пациенту в новом корпусе имеется три мобильных концентратора. На 21 сентября в БСМП №8 на стационарном лечении находятся 519 пациентов с коронавирусом, из них в новом корпусе — 139, уточнили «Вести».

Всего в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 16 574 человек, 15 165 из них выздоровели.