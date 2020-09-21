Лион, Франция, , 17:43 — REGNUM Власти города Лион во Франции ужесточают ограничения, действующие в связи с эпидемией коронавируса, 21 сентября сообщает Agence France-Presse.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

Согласно заявлению, разрешенная численность массовых собраний в Лионе будет сокращена с 5000 до 1000 человек. Поле 20:00 в городе будут запрещены продажа и употребление алкоголя.

Новые ограничения будут действовать со вторника, 22 сентября, и вводятся в связи с резким увеличением выявляемых случаев COVID-19.

Читайте также: В Париже и Лионе предложили использовать велосипед после выхода из изоляции