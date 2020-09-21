Нью-Йорк, США, , 17:43 — REGNUM Призыв к мерам по борьбе с неравенством и изменениям климата содержится в докладе ООН-75, посвящённом «будущему, которое мы хотим» и «ООН, в котором мы нуждаемся», сообщает 21 сентября Reliefweb.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

В докладе ООН отмечается, что самыми тревожащими факторами для жителей разных стран являются бедность и изменения климата. К такому выводу пришли исследователи, проводившие опросы в связи с 75-летием создания ООН.

По состоянию на 21 сентября 2020 г. в исследовании приняли участие более миллиона человек из всех стран мира и всех слоёв общества. Их ответы, как отмечается, дают уникальное представление о том, чего хотят люди в это непростое для мира время — время пандемии коронавируса.

Респонденты разных регионов, возрастов и социальных групп были едины в своих приоритетах на будущее. В условиях нынешнего кризиса COVID-19 главным приоритетом для большинства респондентов является улучшение доступа к базовым услугам — здравоохранению, пресной воде, санитарии и образованию, за которым следует большая международная солидарность и усиление поддержки наиболее пострадавшим от COVID-19. Это включает в себя устранение неравенства и восстановление более инклюзивной экономики.

Что касается тревог на тему будущего, наибольшую озабоченность, как выяснилось, вызывают климатический кризис и разрушение природной среды. К другим приоритетам относятся обеспечение большего уважения к правам человека, урегулирование конфликтов, борьба с бедностью и сокращение коррупции.

Кроме того, свыше 87% респондентов считают, что глобальное сотрудничество жизненно важно для решения сегодняшних проблем и что пандемия сделала международное сотрудничество более актуальным.

Спустя 75 лет после основания ООН шесть из десяти респондентов считают, что эта международная организация сделала мир лучше. 74% видят в ООН «важную роль» в решении проблем.

Однако люди, как отмечается, хотят, чтобы ООН изменялась и вводила новшества: чтобы она в большей степени учитывала разнообразие действующих лиц в ХХI веке и стала более прозрачной, подотчётной и эффективной. Приводятся словам генсека ООН Антониу Гутерреша:

«В этом юбилейном году мы вели глобальный разговор. И результаты поразительны. Люди мыслят масштабно — они также выражают явное стремление к международному сотрудничеству и глобальной солидарности. Пришло время откликнуться на эти чаяния и реализовать эти цели. В этот 75-летний юбилейный год мы переживаем собственный 1945 год. Мы должны встретить этот момент. Мы должны продемонстрировать единство, как никогда раньше, чтобы преодолеть сегодняшнюю чрезвычайную ситуацию, заставить мир снова двигаться, работать и процветать и отстаивать видение устава [ООН]».

Напомним, в начале года Гутерреш выступил с инициативой проведения вышеуказанного исследования — ООН-75, но не как праздничного мероприятия, а в качестве крупнейшего в мире обсуждения текущих глобальных проблем и проблем разрыва между будущим, которого мы хотим, и тем, куда мы движемся, если текущие негативные тенденции сохранятся.