Москва, , 17:40 — REGNUM В регионах ежедневно на дистанционное обучение переводят десятки классов. Болеют и школьники, и учителя. Однако глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов 21 сентября в очередной раз заявил: «Эпидемиологическая ситуация в школах спокойная, вспышек заболеваний в образовательных учреждениях в РФ нет».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Между тем процент заболеваемости детей в общей статистике новых случаев коронавируса в сентябре практически не меняется. Так, только в Москве, по данным Оперштаба, на 21 сентября среди новых выявленных случаев 13,8% — дети.

Добавим, что за последнюю неделю наблюдается стабильный рост числа новых случаев COVID-19 в Москве. Если 14 сентября в Москве было 696 выявленных заболевших, то 21 сентября уже 915.

В Оперштабе напоминают, что на раннем этапе коронавирусную инфекцию можно спутать с ОРВИ или сезонной аллергией, поэтому советуют вызывать врача даже при незначительных симптомах.