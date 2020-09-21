Москва, , 17:22 — REGNUM Пандемия коронавируса может продлиться как минимум до 2022 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев.

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«Я думаю, что до 2022 года как минимум [пандемия] будет продолжаться и будет «тлеть» постоянно. И это будет не волнами происходить, а она будет выживать в соответствии со своими личными законами, потому что этот вирус пока развивается, приспосабливается к человеческой среде», — сказал Румянцев.

По его словам, у мира есть опыт подобной пандемии: столетие назад грипп ходил по планете в течение двух лет.

Румянцев отметил, что сегодня есть несколько вакцин от гриппа, однако люди продолжают умирать от этого вируса. Он не исключил, что аналогичная ситуация повторится и с коронавирусом.