Артёмовский, Свердловская область, , 17:14 — REGNUM В Артёмовском Свердловской области 16-летняя девушка держит своих одноклассников в страхе. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, она учится в школе № 1 и уже дважды оставалась на второй год. Девочка-подросток наносит детям телесные повреждения. При этом другие подростки не пытались ей помешать, и даже периодически снимали то, что происходит, на камеру телефона.

Прокуратура Артёмовского начала проверку по факту публикаций в СМИ. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, в ходе неё предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц учреждения по профилактике антиобщественного поведения среди подростков и предупреждении совершения ими правонарушений и преступлений. Также известно. что девочка состоит на профилактическом учёте. В связи с этим проверяющие изучат и действия должностных лиц, представляющих органы опеки и попечительства.