Москва, , 18:13 — REGNUM Предложение Федерации независимых профсоюзов России сделать выплату пособия для безработных с детьми бессрочной вызвало неоднозначную реакцию со стороны пользователей сети. Свои комментарии граждане оставили 21 сентября в сервисе Яндекс.Новости.

«Предложение-то хорошее, но 11 тыс. на каждого ребенка платить не будут точно. В службу занятости вообще в принципе надо еще постараться встать на учет», — написал Вячеслав А.

По мнению ряда граждан, такие меры приведут к нагрузке на финансовую систему России. Особенно сложно это будет осуществить в условиях пандемии коронавируса.

«Я думаю, что такое существенное пособие позволило бы семьям обеспечить детей предметами первой необходимости. Но в условиях экономического кризиса из-за эпидемии по коронавирусу, такое предложение, конечно, требует серьезной финансовой проработки и выделения бюджета», — написала Диана З.

Некоторые пользователи посчитали, что бюджет России не выдержит такую поддержку граждан. Причиной этого может быть коррупция.

«В нынешней экономической модели России любые социальные новшества, лягут бременем повышения налогов на население, ввиду малой доли контроля государства за ресурсами страны», — написал Сергей П.

Отдельные граждане выразили мнение, согласно которому подобные меры поддержки населения России не приведут к позитивному результату. По их словам, мера позволит увеличить население страны, но не удовлетворит его потребности.

«Хорошая попытка увеличить население страны путём бесплатного денежного довольствия, но — нет… Не все проблемы решаются путём халявных пособий. Детей надо обучать, развивать, у них есть потребности… или правительство заранее списало всех таких детей в дворники и продавцы?», — написал пользователь под псевдонимом Ласа В.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести бессрочные пособия для безработных с детьми.