Великий Новгород, , 16:59 — REGNUM Предлагаемая всероссийская реновация может стать драйвером для смежных отраслей и помочь нашей экономике преодолеть кризис, считает генеральный директор ООО «Инвестиционно-строительная компания Новинвест» Антон Бондалетов. Об этом он заявил сегодня, 21 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оценка недвижимости Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Но законопроект обозначил важную проблему по оценке недвижимости, подлежащей сносу. К нему нужно подходить максимально гибко и выверенно. Если по жилой недвижимости критерии более-менее понятны, то по коммерческой недвижимости, которой много в ветхом фонде в исторических центрах российских городов, все намного сложнее. Ее ценность определяется не количеством квадратных метров и даже не их техническим состоянием, а окружающей инфраструктурой, проходимостью людей, наличием точек притяжения — и как результат возможностью генерить определенный доход», — отметил Бондалетов.

По его словам, это необходимо учитывать при принятии решений и предложении альтернативных вариантов для собственников.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал предложенный членами Совета Федерации законопроект, регулирующий проведение программ реновации жилого фонда в регионах, грубо нарушающим права собственников и нанимателей жилья.

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