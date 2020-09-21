Тегеран, , 16:58 — REGNUM За последние сутки в Иране выявлено рекордное с начала июня число случаев коронавирусной инфекции, 21 сентября сообщает агентство Tasnim.

Молящийся иранец в маске и перчатках (сс) Hossein Tahavori. tasnimnews.com

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Согласно официальному отчету, число новых случаев COVID-19 за последние 24 часа выросло на 3341, общее число заболевших достигло 425 481. Официальное число жертв заболевания составляет 24 478 человек.

В Иране уже снова объявлен «красный уровень» опасности по коронавирусу и ужесточены санитарно-эпидемиологические правила для граждан и организаций.

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