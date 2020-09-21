Ставрополь, , 18:12 — REGNUM Суд высшей инстанции Ставрополья не удовлетворил жалобу жителя края, осужденного за убийство таксиста и разбойное нападение на знакомого. Вынесенный ему приговор оставлен в силе, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее было установлено, что житель Ставрополя в декабре 2018 года ночью напал на водителя такси и задушил его куском веревки. Затем на машине потерпевшего он уехал в Кабардино-Балкарию.

В тот же день злоумышленник, надев маску, напал на своего знакомого. Приставив нож к его плечу, он потребовал отдать ему имеющиеся деньги. В результате потерпевший передал ему более 760 тыс. рублей, которые принадлежали частной организации. Забрав деньги, злоумышленник скрылся.

В июле текущего года Ставропольский краевой суд на основании вердикта присяжных заседателей назначил фигуранту наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 150 тыс. рублей.

Осужденный не согласился с этим приговором и подал жалобу, в которой просил смягчить ему наказание. Однако суд апелляционной инстанции посчитал вынесенное наказание справедливым и оставил его без изменения. Тем самым приговор вступил в законную силу.