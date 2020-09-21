Мадрид, , 16:50 — REGNUM Военные Испании будут задействованы в сообществе Мадрид в борьбе против коронавирусной инфекции. Об этом по итогам встречи, посвящённой совместным шагам национальных и региональных властей в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, заявили премьер-министр Испании Педро Санчес и глава правительства региона Исабель Диас Аюсо.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что военные смогут помогать полицейским контролировать ситуацию на улицах, а также проводить дезинфекционные мероприятия.

«Мы должны защитить себя, потому что это проблема не только в Мадриде — происходит распространение в другие части страны, поскольку есть большое количество коммерческих рейсов», — сказала Аюсо, комментируя своё предложение о проведении тестирования на коронавирус в аэропорту «Барахас».