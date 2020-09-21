Москва, , 16:29 — REGNUM Лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны вакцинироваться от коронавируса в первую очередь. Об этом в интервью стопкоронавирус. рф заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, академик РАН, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

Вакцина

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"Я думаю, что да, безусловно, [таким пациентам нужна вакцина в первую очередь]. Это касается вакцинации не только против коронавирусной инфекции, но и против гриппа и пневмококковой инфекции», — сказал Бойцов.

Также, по его словам, уже есть данные о степени тяжести COVID-19 у лиц с гипертонией. Специалист напомнил, что у лиц в возрасте около 80 лет в 90% случаев есть гипертония. В этой связи, уточнил Бойцов, есть стойкая ассоциация: чем старше человек, тем тяжелее у него течение болезни.