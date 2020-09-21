Майкоп, , 16:43 — REGNUM Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен в Адыгее до 4 октября 2020 года. Соответствующее изменение внесено в указ главы региона от 18 марта «О введении режима повышенной готовности», сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе главы и правительства республики.

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Также в Адыгее продлен период оформления листков нетрудоспособности работающим жителям республики в возрасте 65 лет и старше для обеспечения ими соблюдения режима самоизоляции. Согласно документу, работодателям необходимо по возможности организовать для таких граждан дистанционную или иные формы работы без их присутствия на рабочем месте.

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По данным минздрава Адыгеи, к 10:00 21 сентября в республике зарегистрировано 3847 случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели в регионе с начала пандемии 3308 человек с COVID-19, 31 пациент скончался.