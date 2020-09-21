Чебоксары, , 16:14 — REGNUM Похолодание и дождливую погоду в Чувашии сменит резкое потепление. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Василий Поленов. Золотая осень. 1893

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По его словам, 19−20 сентября средняя температура воздуха в Чебоксарах составила +7…+8 градусов, аналогичная погода — 21 сентября. Синоптик-любитель считает, что значительное похолодание должно сменить «позднее бабье лето»: по прогнозам, сухую и тёплую погоду обеспечит в Чувашии азорский антициклон.

22 сентября температура поднимется до +14…+19 градусов, 23 сентября начнёт выглядывать солнце, а 24 сентября подует южный ветер. По предварительным данным, за эти дни потеплеет до +20 градусов, и тёплая погода может продержаться до конца сентября.

Отметим, что для начала отопительного сезона средняя температура воздуха в течение пяти дней не должна превышать +8 градусов. Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Чувашии Олег Николаев заявил, что пуск тепла на социальные объекты, особенно в образовательные учреждения, может начаться раньше, чтобы не допустить всплеска заболеваемости ОРВИ из-за холода в помещениях. В настоящее время отопительный сезон начался в пяти районах республики.