Курск, , 16:07 — REGNUM В Курской области в ближайшие дни откроется Центр управления регионом. Как сообщил портал 46tv, перед его открытием чиновники пройдут обучение процессу обработки жалоб, поступивших от жителей.

Центр управления регионом будет представлять собой единую систему для подачи жалоб и обращений в органы исполнительной власти и местного самоуправления. Структура будет не только анализировать и систематизировать жалобы и предложения, но и отслеживать сроки и качество их решения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по поручению президента РФ центры управления должны появиться во всех регионах до конца 2020 года. В феврале делегация региона посетила Московскую область для изучения уже имеющегося опыта работы с ЦУР. Открытие ЦУР в Курской области было анонсировано на вторую половину сентября.

В центре насчитывается 11 сотрудников, которые прошли обучение в ЮЗГУ. Их обучили систематизировать и оптимизировать все процессы по отработке жалоб и обращений в органы власти с профильными комитетами. В конце июля сотрудникам центра вручили удостоверения. Располагается ЦУР в здании Мониторингового центра Курской области на улице Челюскинцев.

Центр уже приступил к работе в тестовом режиме и получил много жалоб. Более 90% из них поступило из Курска, основные темы — строительство и ремонт дорог, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство. Например, одним из самых проблемных районов на карте ЦУР стал проспект Клыкова, жители которого жаловались чиновникам на ямы на дорогах и тротуарах, стихийные свалки мусора и несанкционированную рекламу.