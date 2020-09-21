Екатеринбург, , 16:09 — REGNUM Приём заявок на «живую» часть акции «Ночь музеев — 2020» в Екатеринбурге подходит к концу. Информация размещена на официальном сайте инициативы.

В городе решили полностью не отказываться от очного формата «Ночи музеев». Хотя акцию провели дистанционно ещё весной 2020 года, теперь она пройдёт в традиционном «живом» формате.

Мероприятие начнется вечером 14 ноября 2020 года и продолжится в ночь на 15 ноября. Ключевые темы «Ночи музеев — 2020» — исторический день рождения Екатеринбурга и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

21 сентября — последний день, когда можно успеть подать заявку на участие своей площадки в рамках акции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области разрешили работу музеев, ранее закрытых для посетителей из-за пандемии COVID-19.

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