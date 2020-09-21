Пятигорск, Ставропольский край, , 15:59 — REGNUM В регионах Северного Кавказа началась подготовка федеральных трасс к зимнему сезону 2020−2021 годов. В работах задействовано 456 единиц спецтехники, в числе которых снегоочистители, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры и колесные тракторы, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе управления автодорог «Кавказ».

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Отмечается, что для обеспечения в зимний период безопасного и бесперебойного движения по автодорогам Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ставрополья дорожники будут защищать трассы от снежных заносов и лавин, от свежевыпавшего снега, а также будут бороться с наледями и гололедом.

Против зимнего гололеда на 56 пескобазах заготавливают песко-соляную смесь, образцы которой, как отмечается, успешно прошли лабораторные испытания. В случае возникновения экстремальных погодных условий дорожники применят противогололедные материалы с повышенным содержанием твердых реагентов и хлоридов.

Помимо этого, по данным управления, дополнительно проведен анализ безопасных мест стоянок автомобилей и маршруты объездов во время ликвидации ЧС. Для отслеживания температуры воздуха и поверхности асфальтобетонного покрытия, а также скорости и направления ветра установлено 76 дорожных метеостанций.