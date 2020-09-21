Малгобек, Ингушетия, , 15:51 — REGNUM В Ингушетии извлечены на поверхность останки немецких солдат и офицеров, погибших в ходе Малгобекской стратегической оборонительной операции осенью 1942 года. Всего с начала поисков был эксгумирован 21 военнослужащий, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Поисковые работы ведутся силами группы из четырех человек, под руководством Сергея Шевченко — руководителя рабочей группы, представляющей «Народный союз Германии по уходу за военными могилами». Они будут продолжаться около 20 дней.

Помощь в работе оказывают Ингушское региональное отделение «Поискового движения России» и поисковый отряд «Малгобек». Контроль над ними осуществляет глава администрации города Малгобека Мусса Галаев.

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия по эксгумации немецких военнослужащих в Ингушетии проводятся в рамках реализации межправительственных соглашений о воинских захоронениях. Цель работ — выполнение гуманитарной миссии по захоронению всех павших в годы Второй мировой войны.

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