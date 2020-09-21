Тамбов, , 15:25 — REGNUM В Тамбовской области на карантин закрыты отдельные классы в 32 школах и группы в семи детских садах, две школы полностью перешли на дистанционное обучение. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении образования и науки.

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На карантин закрывают классы и группы, где ОРВИ заболели более 20% детей. Две школы полностью перевели на дистанционное обучение, 32 — частично, как и группы в семи детских садах. По словам начальника областного управления образования и науки Татьяны Котельниковой, закрывать их на карантин полностью пока оснований нет.

«Сохранение здоровья детей и нерапространение инфекции внутри детских коллективов — одна из главнейших задач системы образования. На сегодняшний день ситуация в образовательных организациях области — стабильная», — заявила Котельникова.

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